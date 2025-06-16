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В РПЦ рассчитывают на активность священников в соцсетях

Русская православная церковь надеется, что всё ...

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Русская православная церковь надеется, что всё больше её представителей будут выходить в интернет-пространство и использовать социальные сети для проповеди христианских ценностей. Об этом заявил Вахтанг Кипшидзе, заместитель главы синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ, в эфире телеканала «Россия 24» (источник).

По его словам, всё больше священников становятся узнаваемыми в интернете. Он выразил надежду, что со временем их станет ещё больше и что они смогут делиться опытом, работать интересно и избегать распространённых ошибок в онлайн-среде. Кипшидзе подчеркнул, что Церковь всегда готова поддержать таких служителей.

Он также напомнил, что апостол Павел в своё время проповедовал даже в афинской агоре — месте, где было много зла, идолопоклонства и неподобающего поведения. Подобные проявления, отметил представитель РПЦ, сегодня встречаются и в соцсетях.

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