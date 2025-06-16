Каждый пятый житель России находится в группе риска по диабету

Анализ медицинских данных показывает: у одного из пяти россиян старше 18 лет наблюдается повышенный уровень сахара в крови. Об этом сообщили аналитики проекта «Индекс Инвитро», проанализировав результаты обследований за 2021–2024 годы (источник).

За это время число проведённых анализов увеличилось, и в 2024 году тестов на глюкозу сделали на 37% больше, чем в 2021-м. Широкое распространение нарушений углеводного обмена подтверждают и в лаборатории «Гемотест». По их данным, в прошлом году у 12,1% пациентов уровень гликированного гемоглобина превышал норму, а у 13,1% — уровень инсулина.

Среди мужчин нарушения встречались чаще: у 17,5% гликированный гемоглобин оказался выше нормы, у 15,6% — повышен инсулин. У женщин аналогичные показатели составили 12,1% и 12,5% соответственно.

По словам эндокринолога Алексея Калинчева, повышенный уровень инсулина сигнализирует о нарушениях в переработке сахара, а высокий гликированный гемоглобин говорит о долгосрочных проблемах с уровнем глюкозы. Эти показатели помогают диагностировать преддиабет и диабет на ранних стадиях.

В 2024 году превышение нормы по глюкозе выявлено у почти 4% сдавших анализ. Среди мужчин таких оказалось 4,2%, среди женщин — 2,7%.

Как напомнила Марина Шестакова, заместитель директора НМИЦ эндокринологии, около 20 миллионов россиян уже страдают преддиабетом — состоянием, которое может привести ко второму типу диабета.

За последние два десятилетия число людей с диагностированным сахарным диабетом в России выросло с 2 до более чем 5 миллионов. Только за последние пять лет пациентов стало на миллион больше.