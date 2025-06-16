Арматура подешевела до уровня конца 2022 года

К июню 2025 года арматура подешевела до 36 тысяч рублей за тонну — таких цен рынок не видел с конца 2022 года. Об этом сообщило агентство «Русмет».

Несмотря на признаки оживления в частном строительстве, ожиданий по росту спроса в целом строительная отрасль не оправдала. После кратковременного роста в начале июня цены на арматуру снова пошли вниз.

Аналитики НКР прогнозируют дальнейшее удешевление на 5–7% в ближайшие месяцы — производители, вероятно, пойдут на это из-за избытка предложения.

Ситуация в арматурном сегменте остаётся неблагоприятной, даже несмотря на общий рост производства стали. Так, по данным «Чермета», в мае 2025 года в России выпущено 6 млн тонн стали, что на 5,3% больше, чем месяцем ранее. При этом в конце мая цены на слябы впервые за длительный период начали расти.



Источник: Комерсантъ