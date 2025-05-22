Фестиваль НУР в Казани продлится с 22 по 25 мая

В ближайшее время Казань погрузится в атмосферу света, звука и современных технологий. Город ждёт череда масштабных аудиовизуальных шоу на знаковых площадках, участие художников со всего мира и презентации от ведущих креативных студий — всё это обещает зрителям яркие эмоции и запоминающийся опыт.

Одним из ключевых партнёров фестиваля НУР в этом году стал оператор мобильной связи Т2. Компания представит собственный 3D-мэппинг-проект, посвящённый теме связи — от её истоков до вдохновляющего будущего. Это зрелищное шоу можно будет увидеть сегодня вечером на фасаде Спасской башни Казанского Кремля.

Но это не всё: Т2 примет участие в мультимедийной инсталляции X Signal от студии SKGPLUS, которая разместится в центре картинга «Форсаж». Кроме того, в историческом парке «Россия — моя история» оператор представит специальную купольную программу в рамках выставки NUR NOW. А в здании Казанской ярмарки откроется фирменная зона Т2, где гостей ждут интерактивы и современные технологии.