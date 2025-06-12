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Джордж Уайтсайдс критикует сокращение бюджета NASA на 2026 год

В США раскритиковали резкое сокращение бюджета ...

insivia.com

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Джордж Уайтсайдс, ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по науке, выразил недовольство по поводу проекта бюджета NASA на 2026 год, в котором предполагается сокращение бюджета агентства почти на 25%, а программ науки — на 50%. Это, по его мнению, может привести к закрытию ключевых проектов.

Уайтсайдс назвал такие сокращения «катастрофическими» и указал на общую тенденцию снижения финансирования научных программ в США, что, по его мнению, угрожает экономике и международному лидерству страны. Он привел пример с спутниковыми снимками Земли, где Китай активно наращивает свои возможности, в то время как США рискуют утратить свое лидерство в этой области.

Кроме того, в проекте бюджета предлагается завершение программы Space Launch System и корабля Orion после миссии Artemis 3 с последующим переходом на коммерческие решения, что также вызвало критику. Предполагаемые сокращения могут привести к увольнению трети сотрудников NASA.

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