Золотые резервы России снизились до минимума с января 2020 года

К концу июля золотые резервы России упали до минимального уровня с января 2020 года, следует из расчетов Bloomberg и данных Банка России.

С начала года физический объем монетарного золота сократился на 1,6 млн унций, а его стоимость — на $33,7 млрд. На 1 августа резервы составили 73,2 млн чистых тройских унций, тогда как на начало года было 74,8 млн.

По данным регулятора, месяцем ранее объем равнялся 73,4 млн унций, а стоимость золота — $299 млрд. К 1 августа она опустилась до $292,9 млрд, в то время как на 1 января достигала $326,5 млрд.