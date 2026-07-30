Зарплаты в Татарстане превысили 104 тысячи рублей

В мае 2026 года средняя зарплата в Татарстане составила 104,7 тысячи рублей — это на 17,4% больше, чем год назад. За первые пять месяцев среднемесячный доход казанцев и жителей республики равнялся 97 264 рублям, рост — 16,5%.

Татарстан остаётся лидером Приволжского федерального округа по зарплатам. На втором месте Пермский край с 88 тысячами, на третьем — Удмуртия с 85,4 тысячи. В среднем по ПФО зарплата за январь–май составила 81,9 тысячи, а по России — 108,1 тысячи.

В пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами вошли Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО и Камчатка. Эксперты РИА Новости ранее спрогнозировали, что через 6,2 года половина работников Татарстана будет получать больше 200 тысяч рублей.