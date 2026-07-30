Экономика

Зарплаты в Татарстане превысили 104 тысячи рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Средняя зарплата в Татарстане в мае 2026 года п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В мае 2026 года средняя зарплата в Татарстане составила 104,7 тысячи рублей — это на 17,4% больше, чем год назад. За первые пять месяцев среднемесячный доход казанцев и жителей республики равнялся 97 264 рублям, рост — 16,5%.

Татарстан остаётся лидером Приволжского федерального округа по зарплатам. На втором месте Пермский край с 88 тысячами, на третьем — Удмуртия с 85,4 тысячи. В среднем по ПФО зарплата за январь–май составила 81,9 тысячи, а по России — 108,1 тысячи.

В пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами вошли Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО и Камчатка. Эксперты РИА Новости ранее спрогнозировали, что через 6,2 года половина работников Татарстана будет получать больше 200 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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