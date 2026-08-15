Заполненность ПХГ Европы упала до рекордных 60%

По данным ТАСС, к 13 августа 2026 года европейские подземные хранилища газа заполнены на 60,18% — это исторический минимум для текущего периода за всё время наблюдений с 2011 года. В резервуарах сейчас находится около 65 млрд кубометров газа.

Текущий показатель на 17 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Год назад запасы составляли 72,7%, а рекордный уровень фиксировался в 2023 году — 89,4%.

В июле темпы закачки оказались одними из самых низких с 2011 года, уступив лишь 2020 и 2024 годам. Как ранее предупреждал ТАСС, Европа рискует начать осенне-зимний период с рекордно низкими резервами. По прогнозам «Газпрома», к началу сезона заполненность может не достигнуть даже 75%.

Европейская комиссия требует от стран ЕС заполнить ПХГ до 90% в период с 1 октября по 1 декабря, при сложных условиях допускается отклонение на 10%. Чтобы выполнить минимальные требования к сезону 2026–2027 годов, нетто-закачка в европейские резервуары должна составить не менее 68 млрд кубометров.