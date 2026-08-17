Экономика

За семь с половиной месяцев поступления от утильсбора выросли на 40%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

За семь с половиной месяцев 2026 года поступления от утильсбора в федеральный бюджет достигли 309,2 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Электронного бюджета».

Пока в казну поступило менее 20% годового плана в 1,65 трлн рублей. В Минфине пояснили, что платежи поступают неравномерно: сроки уплаты по автомобилям, произведенным в РФ в IV квартале 2025 года и I–III кварталах 2026-го, перенесены на декабрь, поэтому основная часть средств должна поступить в конце года.

Среди причин роста — новый порядок расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года и индексация коэффициентов на 10–20% с начала 2026-го. Об этом напомнила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко добавил, что на динамику также повлиял рост объемов ввоза автомобилей.

По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в июле в Россию по каналам альтернативного импорта ввезли 21,5 тыс. новых легковых машин — почти на 60% больше, чем годом ранее. Однако опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются, что бюджет полностью выполнит план по утильсбору: по их оценкам, поступления могут составить 1,1–1,3 трлн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Интересное в Казани

9 часов назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

лучшие препараты от тараканов

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

event-агентство в Новосибирске

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Экономика
3 дня назад

Пенсия свыше 40 тысяч рублей потребует накопления 200 баллов

Для получения пенсии более 40 тысяч рублей в 20...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости России

7 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Технологии

3 часа назад

Fairphone 6+ представят 18 августа
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта