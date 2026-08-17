За семь с половиной месяцев поступления от утильсбора выросли на 40%

За семь с половиной месяцев 2026 года поступления от утильсбора в федеральный бюджет достигли 309,2 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Электронного бюджета».

Пока в казну поступило менее 20% годового плана в 1,65 трлн рублей. В Минфине пояснили, что платежи поступают неравномерно: сроки уплаты по автомобилям, произведенным в РФ в IV квартале 2025 года и I–III кварталах 2026-го, перенесены на декабрь, поэтому основная часть средств должна поступить в конце года.

Среди причин роста — новый порядок расчета утильсбора с 1 декабря 2025 года и индексация коэффициентов на 10–20% с начала 2026-го. Об этом напомнила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко добавил, что на динамику также повлиял рост объемов ввоза автомобилей.

По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в июле в Россию по каналам альтернативного импорта ввезли 21,5 тыс. новых легковых машин — почти на 60% больше, чем годом ранее. Однако опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются, что бюджет полностью выполнит план по утильсбору: по их оценкам, поступления могут составить 1,1–1,3 трлн рублей.