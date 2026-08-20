Экономика

За неделю с 11 по 17 августа дефляция в России составила 0,02%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Росстат зафиксировал очередную неделю дефляции: потребительские цены в России с 11 по 17 августа снизились на 0,02%. Для сравнения, неделей ранее падение показателя составляло 0,04%.

С начала августа цены уменьшились на 0,08%, а с начала 2026 года инфляция достигла 4,67%. В августе 2025 года дефляция была значительнее — 0,4%, а индекс цен с начала того года вырос на 3,94%.

Плодоовощная продукция за отчетную неделю подешевела в среднем на 2,1%. Наибольшее снижение показали капуста (минус 5,4%), картофель (минус 5,3%), морковь (минус 3,7%), свекла (минус 3,1%) и помидоры (минус 2,3%). При этом огурцы прибавили в цене 0,4%. Из других продовольственных товаров заметно подорожали гречка (плюс 1,3%), мясные консервы для детского питания (плюс 0,6%), мороженая рыба, сахар и пшено (плюс 0,5%). Кефир стал дешевле на 0,3%, сыры — на 0,2%.

В непродовольственном сегменте сильнее всего выросли цены на смартфоны — на 1%. Путешествия на Черноморское побережье России подешевели на 4,8%, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 0,5%, а поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, напротив, подорожали на 3,8%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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