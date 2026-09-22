Экономика

За консолидацию с «Точкой» проголосовали 94,1% акционеров «Т-технологий»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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94,1% участников внеочередного общего собрания акционеров «Т-технологий» поддержали консолидацию АО «Точка» с группой через допэмиссию акций «Т». Явка составила 63,6%, сообщили в «Т-технологиях».

Сделку и допэмиссию планируется закрыть до конца 2026 г. Максимальный объем допэмиссии «Т-технологий» для консолидации АО «Точка» с учетом необходимого по закону резерва составляет 550 млн акций «Т». По оценке совета директоров «Т-технологий», фактически потребуется около половины акций, а примерно треть реального объема допэмиссии войдет в квазиказначейский пакет «Т» и не попадет на рынок.

Оценку 100% АО «Точка» и стоимость акции «Т» для сделки объявят в ближайшие недели. Параметры определит совет директоров «Т-технологий» на основе независимой оценки с учетом рыночных подходов, актуальных мультипликаторов в финансовом и технологическом секторах, специфики бизнес-моделей и котировок акций «Т».

О планах консолидировать банк «Точка» стало известно в феврале. Совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. Дробление нацелено на установление рыночной стоимости одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов. В конце августа в «Т-технологиях» отмечали, что сделка позволит ускорить рост b2b-направления за счет синергий в масштабах всей экосистемы и переиспользования продуктов обоих бизнесов, в особенности связанных с расширением кредитования клиентов «Точки». Команда и бренд коммерческой организации останутся прежними.

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