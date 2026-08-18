Экономика

Xiaomi отчиталась о снижении выручки до 108,9 млрд юаней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Во втором квартале 2026 года выручка Xiaomi составила 108,9 млрд юаней, сократившись на 6,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Показатель не дотянул до прогноза аналитиков Уолл-стрит, которые в среднем ожидали 112,2 млрд юаней. Данные приводит Reuters, сообщение об этом распространил портал Finam.Ru.

Скорректированная чистая прибыль за апрель—июнь оказалась на 42,6% ниже прошлогоднего уровня и достигла 6,2 млрд юаней. Рынок рассчитывал на 6,6 млрд, поэтому и здесь результат разошелся с ожиданиями. Продажи смартфонов принесли компании 42,1 млрд юаней — на 7,5% меньше, чем год назад.

Единственным растущим направлением стали автомобили: за квартал реализовано 104 199 машин, что на 28,2% больше показателя годичной давности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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