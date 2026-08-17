Выручка СИБУРа за полугодие снизилась на 2,5% до 516,4 млрд

Выручка "СИБУРа" по МСФО за первое полугодие снизилась на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 516,4 млрд рублей. В компании ухудшение показателя объяснили охлаждением спроса в большинстве отраслей потребления, включая инфраструктуру и строительство, а также укреплением рубля к прошлому году, что усилило конкуренцию с импортом.

Чистая прибыль за полугодие упала на 54% до 67,7 млрд рублей. Как пояснили в компании, основное влияние на этот показатель оказала переоценка валютных обязательств — неденежный фактор, не связанный с операционной динамикой. Без учета курсовых разниц скорректированная чистая прибыль выросла с 48,9 млрд до 60,1 млрд рублей, что на 22,9% больше год к году, благодаря мерам по повышению операционной эффективности.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 196 млрд рублей, увеличившись на 1% год к году. Чистый долг компании на 30 июня 2026 года достиг 1 015,3 млрд рублей, при этом долговая нагрузка за полугодие снизилась на 3,2% из-за прохождения пика инвестиционного цикла в прошлом году. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам шести месяцев опустилось до 2,7х.

Объем инвестиций "СИБУРа" за отчетный период составил 118,3 млрд рублей.