Выручка O'Key Group выросла на 10,4% до 43,3 млрд рублей

Как сообщает FINMARKET.RU, выручка O'Key Group, развивающей сеть дискаунтеров «Да!», за I квартал 2026 года увеличилась на 10,4% и достигла 43,3 млрд рублей.

Сопоставимые продажи (LFL) сети «Да!» поднялись на 6,6%. Количество магазинов за год выросло на 10 — до 236, а торговая площадь увеличилась до 158,9 тыс. кв. метров.

EBITDA группы повысилась на 6,7% — до 4,2 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA снизилась на 0,3 процентного пункта, до 9,6%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 15,3% и составила 8,4 млрд рублей.

Долг компании без учета арендных обязательств сократился на 17,3% — до 1,2 млрд рублей.