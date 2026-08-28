ВТБ отложил покупку 5% WB-банка до сентября 2026 года

ВТБ отложил сделку по приобретению 5% доли WB-банка до сентября 2026 года. О переносе сроков журналистам сообщил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Банк намеренно не форсирует сделку: управленческие и человеческие ресурсы партнера RWB сейчас сосредоточены на решении проблем, вызванных чрезвычайными событиями, пояснил он.

Параметры допэмиссии принципиально не менялись, состав якорных инвесторов сохранен. Допэмиссия для целей приобретения пройдет в диапазоне 300-400 млрд рублей, ближе к нижней границе, а участие розничных инвесторов будет скромным из-за разрыва в цене акций, добавил Пьянов.

О планах стратегического партнерства объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) с ВТБ стало известно 26 мая. Первым шагом станет покупка банком миноритарной доли в цифровых финансовых активах РВБ — 5% в «ВБ банке» с потенциальной возможностью увеличения.