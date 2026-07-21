«Внуково» покупает долю в «Домодедово» за 16,5 млрд рублей

Аэропорт «Внуково» приобретает 25,01% долей компании «Перспектива», которая контролирует «Домодедово». Сумма сделки — 16,5 млрд рублей. Партнером выступает «Шереметьево», которому принадлежат остальные 74,99% «Перспективы».

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко рассказал, что покупка «Домодедово» обошлась в 141 млрд рублей: 66 млрд собственных средств и 75 млрд долгов. Аэропорт сейчас в сложном состоянии, с убытками и высокими рисками. Планируется оптимизировать структуру, внедрить импортозамещение и снизить издержки.

Председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев отметил, что цель сделки — повысить эффективность Московского авиаузла. «Внуково» и «Домодедово» близки по масштабам, и «Внуково» готово делиться опытом в техобслуживании, управлении грузовым комплексом, кейтеринге и обработке багажа.

Напомним, структура «Шереметьево» выиграла повторный аукцион по продаже «Домодедово» в январе. В июне 2025 года Арбитражный суд обратил аэропорт в доход государства из-за иностранного контроля. Бывший владелец Дмитрий Каменщик и председатель набсовета Валерий Коган признаны иностранными инвесторами, так как имеют паспорта других стран.