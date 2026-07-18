Экономика

Владелец сети пекарен Филипп Вольчек впервые может войти в рейтинг миллиардеров

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Создатель петербургской сети «Булочные Ф. Вольчека» Филипп Вольчек впервые может попасть в список самых богатых бизнесменов города. По оценкам экспертов, его активы тянут на 3,5 млрд рублей.

Основной капитал предпринимателя сформирован за счет управления сетью пекарен через несколько юрлиц. Самое крупное из них — ООО «ПОЛЕТ»: по итогам 2025 года активы компании составили 2,11 млрд рублей, чистая прибыль — 335,3 млн рублей. Еще два юрлица — ООО «ХЛЕБ» (активы 531,9 млн рублей, прибыль 104,1 млн) и ООО «ЗЕМЛЯ» (активы 287,1 млн, прибыль 31,1 млн).

Сейчас в сети около 160 точек в Петербурге и Ленобласти. По данным аналитиков, она занимает второе место в сегменте пекарен, уступая только «Хлебнику».

Оценку бизнеса провели на основе открытых данных финансовой отчетности компаний с применением отраслевых мультипликаторов. Редакция «Делового Петербурга» уже собирает и проверяет отчетность крупнейших частных компаний региона для итогового списка миллиардеров. Результаты опубликуют в октябре в ежегодном журнале и на сайте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Прожила 117 счастливых лет, отказавшись от зелени: одно блюдо оставалось в ее меню всегда

Новости Казани

день назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

могут ли клопы быть в волосах

Кулинария

19 часов назад

Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым

Кулинария

8 часов назад

Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется

шугаринг рук цена в Москве

Польза

день назад

Морковь начнёт расти как на дрожжах: простой июльский раствор преобразит грядки

Кулинария

день назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Не у нас

день назад

В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации

Польза

23 часа назад

Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь
Новости Татарстана
29 минут назад

В Татарстане прошел XIX Всероссийский детский мусульманский Сабантуй

В Балтасинском районе прошел XIX Всероссийский ...

Кулинария

час назад

Гостей от этого салата не оттащить: простой рецепт со свёклой покоряет с первой ложки

Новости Татарстана

час назад

Фарид Абдулганиев может стать новым спикером Госсовета РТ

Новости Казани

час назад

В Казани умерла стоматолог Людмила Клиновская

Технологии

3 часа назад

Apple начала переговоры с Минюстом США об урегулировании антимонопольного иска
В 79 сёлах Татарстана проведут скоростной интернет
Новости Татарстана
2 часа назад

В 79 сёлах Татарстана проведут скоростной интернет

Технологии

3 часа назад

Google Vids научился создавать видео с цифровыми аватарами пользователей

Новости Татарстана

4 часа назад

Жительница Лениногорска получила ожоги 50% тела при жарке мяса с коньяком

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан — лидер по числу образовательных кластеров в России
Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин
Гид по Казани
4 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин