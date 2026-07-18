Владелец сети пекарен Филипп Вольчек впервые может войти в рейтинг миллиардеров

Создатель петербургской сети «Булочные Ф. Вольчека» Филипп Вольчек впервые может попасть в список самых богатых бизнесменов города. По оценкам экспертов, его активы тянут на 3,5 млрд рублей.

Основной капитал предпринимателя сформирован за счет управления сетью пекарен через несколько юрлиц. Самое крупное из них — ООО «ПОЛЕТ»: по итогам 2025 года активы компании составили 2,11 млрд рублей, чистая прибыль — 335,3 млн рублей. Еще два юрлица — ООО «ХЛЕБ» (активы 531,9 млн рублей, прибыль 104,1 млн) и ООО «ЗЕМЛЯ» (активы 287,1 млн, прибыль 31,1 млн).

Сейчас в сети около 160 точек в Петербурге и Ленобласти. По данным аналитиков, она занимает второе место в сегменте пекарен, уступая только «Хлебнику».

Оценку бизнеса провели на основе открытых данных финансовой отчетности компаний с применением отраслевых мультипликаторов. Редакция «Делового Петербурга» уже собирает и проверяет отчетность крупнейших частных компаний региона для итогового списка миллиардеров. Результаты опубликуют в октябре в ежегодном журнале и на сайте.