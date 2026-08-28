Включение в реестр кредиторов сохранит вложения дольщиков при банкротстве
Включение участника долевого строительства в реестр требований кредиторов поможет получить квартиру или денежную компенсацию, если застройщик признан банкротом. Этот механизм защиты описал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Отсчёт времени начинается с официальной публикации о банкротстве. Заявление с копией паспорта, договором долевого участия из Росреестра и документами об оплате нужно направить конкурсному управляющему в течение трёх месяцев; пропущенный срок суд может восстановить.
Управляющий обязан рассмотреть обращение за 30 рабочих дней и уведомить о решении. При отказе дольщик вправе в течение 15 рабочих дней подать возражения в Арбитражный суд по месту банкротства застройщика.
Что именно получит дольщик, зависит от стадии готовности дома. Если дом введён в эксплуатацию или достройка признана целесообразной, можно рассчитывать на квартиру: её завершат Фонд развития территорий или новый инвестор. При нецелесообразности достройки фонд выплатит компенсацию по рыночной стоимости квадратного метра, но не меньше внесённой по договору суммы.
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