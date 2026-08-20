Экономика

«ВИС Финанс» привлечет до 2,5 млрд рублей через трехлетние облигации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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ООО «ВИС Финанс» откроет 20 августа сбор заявок на облигации серии БО-П16: трехлетний заем может составить до 2,5 млрд рублей. Информацию опубликовал «Интерфакс».

Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 17,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 18,97% годовых. Техническое размещение выпуска намечено на 24 августа.

Организаторами размещения выступают инвестиционный банк «Синара», Альфа-банк и Совкомбанк. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам, а выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

По займу предусмотрено поручительство группы «ВИС» и ковенантный пакет. Поручитель имеет рейтинги AA-.ru от НКР и ruA+ от «Эксперт РА» со стабильными прогнозами.

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