«ВИС Финанс» привлечет до 2,5 млрд рублей через трехлетние облигации

ООО «ВИС Финанс» откроет 20 августа сбор заявок на облигации серии БО-П16: трехлетний заем может составить до 2,5 млрд рублей. Информацию опубликовал «Интерфакс».

Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 17,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 18,97% годовых. Техническое размещение выпуска намечено на 24 августа.

Организаторами размещения выступают инвестиционный банк «Синара», Альфа-банк и Совкомбанк. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам, а выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

По займу предусмотрено поручительство группы «ВИС» и ковенантный пакет. Поручитель имеет рейтинги AA-.ru от НКР и ruA+ от «Эксперт РА» со стабильными прогнозами.