С января по сентябрь 2026 года Банк России выявил в Татарстане 33 субъекта с признаками нелегальной кредитной деятельности. Еще пять организаций могли незаконно привлекать инвестиции граждан, а одна компания имела признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Информация обо всех выявленных субъектах направлена в правоохранительные органы. Наиболее распространенной схемой остается псевдоломбардная деятельность, которую маскируют под сетевые комиссионные магазины. Вместо договора займа под залог имущества с клиентами заключают договоры купли-продажи, хранения или комиссии.

Кроме того, нелегальные кредиторы все чаще предлагают заемщикам оформить статус самозанятого. Это позволяет выдавать займы якобы на предпринимательские цели под залог квартиры или автомобиля, обходя требования законодательства о потребительском кредитовании.

В Банке России предупреждают, что обращение к нелегальным кредиторам несет существенные риски: человек может не только переплатить за использование заемных средств, но и потерять заложенное имущество. Регулятор регулярно обновляет на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.