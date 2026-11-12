Экономика

В Татарстане впервые прошли биржевые торги вторсырьем

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Биржа ЦТС провела первые в Татарстане торги вторсырьем. В сентябре и октябре состоялось семь аукционов на повышение цены, сообщает пресс-служба биржи.

На торги выставлялись лом кабельного свинца в чушках класса А, коричневый и прозрачный ПЭТФ, прозрачная пленка ПВД, а также черный металл (микс). Первая успешная сделка была заключена в конце октября: поставщик УК «ПЖКХ» реализовал 12 тонн прозрачного голубого полиэтилентерефталата.

Востребованность биржевого вторсырья подтверждается в разных отраслях промышленности. ПЭТФ и пленка ПВД применяются при выпуске пластиковой упаковки, строительных материалов и в текстильной отрасли. Лом цветных металлов, включая свинец, направляется на производство кабельной продукции и металлоизделий, а черный металл идет на металлургические предприятия для переработки в сталь и металлопрокат.

Ранее, в начале октября, Биржа ЦТС сообщала, что с начала 2026 года в Татарстане на торгах стройматериалами провели 679 аукционов на 1,75 млрд рублей, экономия составила 31,5 млн рублей.

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