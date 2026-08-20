В Татарстане сильнее всего подорожали сахар, бензин и ЖКХ

Сахар в Татарстане за месяц подорожал на 7,64%, бензин — на 4,72%, а услуги ЖКХ — на 1,01%. Это данные июльской статистики, которые приводит Росстат в обзоре Банка России. Годовая инфляция в республике выросла до 7,30% — это выше, чем в Приволжском округе (6,41%) и в целом по стране (5,98%).

Больше всего за месяц прибавили непродовольственные товары — плюс 1,01%. Смартфоны и наушники подорожали из-за ослабления рубля, печатные издания — на 3,75%. Продукты выросли на 0,55%, при этом сахар за год подорожал почти на 20%, а мясо птицы — на 15,72%. Зато яйца третий месяц подряд дешевеют: в июле они потеряли в цене 10,69%.

С 1 июля выросли тарифы на содержание жилья, и за год жилищные услуги стали дороже на 22,11%. Всё это толкает инфляцию вверх. В Банке России отмечают, что в Татарстане цены растут быстрее из-за высокой потребительской активности, а бензин, кстати, дорожает меньше, чем по стране, из-за большого числа крупных заправок.

По России годовая инфляция в июле слегка замедлилась — до 5,98%. ЦБ продолжит политику, нацеленную на снижение цен до 4%.