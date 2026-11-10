Экономика

В Нижнекамске одобрили три инвестпроекта на 1,2 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Инвестиционный совет Нижнекамска одобрил три новых проекта, которые принесут городу около 1,2 миллиарда рублей вложений. Речь идет о строительстве гостиницы, ресторана с учебным центром и спортивного комплекса, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своих соцсетях.

Самый крупный проект — гостиница на 100 номеров рядом с «Нижнекамскими термами». Инвестор готов вложить 600 миллионов рублей, рассчитывая на растущий туристический поток. Второй проект — двухэтажный ресторан с русской, грузинской и греческой кухней в парке Нефтехимиков. На него выделят около 200 миллионов рублей, а при заведении появится учебно-практический центр для подготовки поваров и кондитеров.

Третий проект — центр большого и падел-тенниса на улице Сююмбике. За 400 миллионов рублей там оборудуют четыре теннисных корта, четыре площадки для падел-тенниса, тренажерный зал, зону ОФП, кафе и смотровую площадку, а также парковку на 100 машин. Все объекты планируют сдать в 2029–2030 годах, власти обещают инвесторам поддержку и сопровождение проектов.

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