Экономика

В Казани за долги бизнеса продают улицу, автовокзал и московские пентхаусы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани за долги бизнесменов продают улицу в С...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани за долги бизнеса с молотка уходят необычные лоты: целая улица в поселке Салмачи, автовокзал «Восточный» и московские пентхаусы с видом на Кремль. Уже 25 сентября на торги выставят 13 земельных участков в Салмачах общей стоимостью 618,9 млн рублей.

Самый дорогой лот — улица Туган Як, которая тянется параллельно Центральной: за нее просят 273,8 млн рублей. Вместе с ней продают и новые переулки, а также два участка, которые фактически повторяют контур реки Ноксы, — так что часть реки оказалась в частной собственности. Все это имущество принадлежало казанскому бизнесмену Ивану Газизянову, объявленному банкротом в 2021 году. Он пытался оспорить налоговые претензии, ссылаясь на расходы по строительству дорог, но суд его не поддержал.

Не менее интересные лоты выставлены за долги Айрата Миннуллина, владельца «Волгадорстроя». Осенью планируется продать около десяти объектов на 1,3 млрд рублей: автопарк дорожной техники, оборудование и недвижимость, включая автовокзал «Восточный» (старт — 58,4 млн) и склад в Киндерях. Миннуллин сейчас в СИЗО по делу о мошенничестве и растрате на 4 млрд рублей, а его компании признаны банкротами с долгами более 14 млрд.

Добрались и до столичных активов. Казанский бизнесмен Юрий Жуков, основатель «Рубеж-М» и бывший президент хоккейного клуба «Казанские драконы», лишается элитных квартир в Москве. Одна, площадью 177,9 кв. м в ЖК «Золотой» на Софийской набережной, оценена в 495 млн рублей, торги по ней приостанавливали, но суд обязал возобновить. Другую квартиру в том же доме уже забрал кредитор за 486 млн рублей. Бывшая жена Жукова Елена Сибгатуллина требует половину выручки с этих продаж.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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