Экономика

В Казани продают места в очереди на бензин за 4 тысячи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани на фоне топливного кризиса появились о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани на фоне топливного кризиса появился новый вид услуг: продажа мест в очереди на АЗС и помощь с заправкой. Объявления предлагают «заправщика», который заберет машину в удобное время, заправит на проверенной заправке и вернет с полным баком. Стоимость — от 4 000 рублей. Владельцу нужно иметь неограниченную страховку или вписать временного водителя в полис, а также КАСКО и исправный автомобиль. Спрос уже есть — стоять в очередях по несколько часов готовы не все. Ситуацию с бензином в Татарстане сравнили с «эффектом гречки»: слухи о дефиците заставляют людей массово скупать топливо, провоцируя реальную нехватку. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил службам, ответственным за топливный сектор, проводить регулярные проверки на АЗС. В Казанском кремле заверили, что объем поставок топлива увеличен, запасов достаточно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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