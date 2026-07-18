Экономика

Акции «Дом.РФ» рухнули на 12% из-за дивидендного гэпа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Акции «Дом.РФ» упали на 12% из-за дивидендного ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В субботу, 18 июля, акции «Дом.РФ» обвалились на 11,87% на старте торгов. Причина — дивидендный гэп: бумаги начали торговаться без учета выплат за 2025 год. На минимуме цена опустилась до 1820 рублей за штуку, но к 10:26 мск падение замедлилось до 9,65%, и акции стоили 1865,9 рубля.

Компания выплатит акционерам рекордные 44 млрд рублей — по 246,88 рубля на акцию. Это первые дивиденды после IPO, которое прошло в ноябре 2025 года и стало крупнейшим в России с 2021-го. Тогда «Дом.РФ» привлек 25 млрд рублей, а доля государства сократилась до 89,9%.

Дивидендная доходность по цене закрытия 17 июля составляла почти 12%. Обычно акции падают примерно на величину дивидендов, и этот случай не стал исключением. Однако аналитики ждут, что гэп закроется быстро. Алексей Девятов из «Альфа-Инвестиций» прогнозирует, что по итогам 2026 года дивиденды вырастут до 290 рублей на акцию.

Рейтинговое агентство НКР присвоило акциям «Дом.РФ» рейтинг «пять звезд», что говорит о высоком потенциале роста. Целевая цена — 3230 рублей за бумагу. По прогнозу, при выплате 50% чистой прибыли капитал группы может удвоиться к 2030 году, а дивиденды — достичь 552 рублей на акцию.

«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере, созданный в 1997 году. Компания принадлежит правительству, поддерживает ипотеку и строительство жилья, управляет льготными программами и продает федеральную собственность. В 2025 году чистая прибыль выросла на 35%, до 88,82 млрд рублей, а рентабельность составила 21,6%.

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