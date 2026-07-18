Экономика

В Казани цены на перевод авто на ГБО взлетели из-за дефицита оборудования

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани из-за дефицита бензина резко вырос спр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани на фоне дефицита бензина резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. Как рассказали корреспонденту 116.RU в трех компаниях, занимающихся ГБО, запись теперь — на месяц вперед, а раньше хватало недели.

«До кризиса у нас запись была максимум на неделю вперед, теперь если ожидание месяц, то это даже быстро», — говорит Рамис, владелец одного из центров. По его словам, дело не только в ажиотаже, но и в дефиците баллонов и комплектующих. Цены взлетели: б/у баллон, который раньше стоил 7 тысяч, теперь отдают за 50 тысяч, и то это удача.

Ильдар, собственник другого сервиса, признался, что они вообще перестали устанавливать ГБО — занимаются только ремонтом. «На рынке исключительно б/у, но уже и его не найти», — сетует он. Третий предприниматель, Сергей, говорит, что звонков много, но клиентов пугают цены: если зимой установка обходилась в 40 тысяч, то теперь — 130–140 тысяч.

Эксперт Анастасия Бунина, замдиректора топливной компании «Гэйнфул», объясняет, что раньше на рынке преобладало импортное оборудование, которое теперь пропало. Однако есть и отечественный производитель на Урале, выпускающий качественные комплектующие. «Возможно, покупатели пока не привыкли к бренду, поэтому все еще ищут импортное», — добавляет она.

Напомним, топливный кризис в Казани обострился на прошлой неделе: многие заправки пустуют, а на работающих — огромные очереди, порой на всю ночь. Власти Татарстана связывают это с паническим спросом и закупом впрок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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