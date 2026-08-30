В ФРГ зафиксировали самые высокие среди G20 цены на электроэнергию

Во втором квартале 2026 года Германия заняла первую строку рейтинга стран G20 по стоимости электроэнергии для домохозяйств: средняя цена киловатт-часа составила 35,6 евроцента. Эти данные приводит портал сравнения тарифов Verivox, проанализировавший цены в 144 странах, сообщает ТАСС.

Показатель ФРГ более чем вдвое превышает средний уровень G20, который оценивается примерно в 16,3 евроцента за кВт·ч. Следом идут Италия (34,5) и Великобритания (32,4). Во Франции цена составляет 23,3 евроцента, в США — 18,3 евроцента. Все значения пересчитаны в евро.

Основная причина дорогой энергии — налоги и сборы: по оценке Verivox, на них приходится свыше 60% конечной цены. Остальное — затраты поставщиков на закупку, сбыт, обслуживание и предоставление услуг. Эксперт Verivox по энергетике Торстен Шторк пояснил, что непосредственное производство электричества формирует лишь около трети суммы, которую платят частные потребители. Промышленные ассоциации страны давно требуют снизить налог на электроэнергию и для бизнеса, и для населения.

Самая низкая цена зафиксирована на Кубе — 0,51 евроцента за киловатт-час, в Эфиопии — 0,64 евроцента. Ещё в шести странах (Мьянма, Египет, Ангола, Киргизия, Ирак, Бутан) электричество дешевле двух евроцентов. Среднемировой показатель сейчас составляет 15,1 евроцента, тогда как в 2021 году он равнялся 11,62 евроцента — рост на 30%.