Экономика

В 2026 году компании впервые за годы умерили рост зарплат

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В 2026 году российские работодатели впервые за несколько лет повысили зарплаты меньше, чем изначально планировали. Это следует из опроса кадровой компании Regroup, в котором участвовали почти 200 предприятий.

При работе с персоналом компании стали значительно чаще ориентироваться на рыночные зарплаты: доля таких респондентов выросла с 43,9% в 2025 году до 77,1% в 2026-м. При этом доля учитывающих инфляцию практически не изменилась и составила 60%. Рынок становится более значимым ориентиром, чем механическая индексация.

На этом фоне меняется HR-повестка: 52% компаний включили производительность труда в число главных приоритетов на ближайшие 12 месяцев. Усиление внимания к работе сотрудников отметили 53% респондентов, автоматизацию и сокращение ручных операций — 52%, оптимизацию организационной структуры — 32%. Такие результаты могут говорить о стремлении бизнеса сократить разрыв между ростом оплаты труда и эффективностью.

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