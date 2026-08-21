Уроженец Казани Айдар Гашигуллин назначен торгпредом России в Киргизии

Торговым представителем России в Киргизии назначен Айдар Гашигуллин, уроженец Казани. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина уже опубликовано.

До этого Гашигуллин работал торгпредом России в Турции. С ним должностями поменялся Айнур Саманов — теперь он будет работать в Анкаре.

Дипломат учился в Анкаре, в Билькентском университете: в 2001-м окончил «международные отношения», а через десять лет получил экономическое образование в Казанском юридическом институте МВД. С 2012-го Гашигуллин представлял Татарстан в Турции, а в 2016-м возглавил российское торгпредство там.

Напомним, в Казани заложили аллею дружбы России и Китая возле Центра уникального мастерства.