Экономика

Уроженец Казани Айдар Гашигуллин назначен торгпредом России в Киргизии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Торговым представителем России в Киргизии назначен Айдар Гашигуллин, уроженец Казани. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина уже опубликовано.

До этого Гашигуллин работал торгпредом России в Турции. С ним должностями поменялся Айнур Саманов — теперь он будет работать в Анкаре.

Дипломат учился в Анкаре, в Билькентском университете: в 2001-м окончил «международные отношения», а через десять лет получил экономическое образование в Казанском юридическом институте МВД. С 2012-го Гашигуллин представлял Татарстан в Турции, а в 2016-м возглавил российское торгпредство там.

Напомним, в Казани заложили аллею дружбы России и Китая возле Центра уникального мастерства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Польза

45 минут назад

Прикамские нефтепроводчики стали участниками ночного забега в Пермском крае

каким гербицидом обработать борщевик

Кулинария

день назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Новости России

2 дня назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

ремонт трубки домофона в Москве

Кулинария

16 часов назад

Хлеб для котлет замачиваю не в молоке: они остаются мягкими, а вкус мяса выходит на первый план

Не у нас

час назад

«ПСЖ» хочет расстаться с Шевалье и Забарным

Кулинария

18 часов назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла

Технологии

день назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

15 часов назад

Робот в физическом корпусе способен пройти капчу
Новости Татарстана
9 часов назад

В Татарстане в 2026 году 470 работ ЕГЭ получили 100 баллов

В Татарстане 470 работ ЕГЭ получили 100 баллов,...

Технологии

37 минут назад

Пользователи ищут способ удалить невидимые метки ИИ из текстов Claude

Новости России

23 часа назад

Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее покупать, а где снимать – исследование Домклик

Не у нас

42 минуты назад

В Сети ищут способы удалить «вотермарки» из текста ИИ Anthropic

Новости Казани

52 минуты назад

Новые трамвай и троллейбус вышли на маршруты Казани
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Не у нас

53 минуты назад

Финэксперт Модель посоветовал выйти из всех сервисов перед утилизацией телефона

Не у нас

55 минут назад

SHOT: экс-губернатор Хорошавин работает бетонщиком в колонии

Не у нас

час назад

Консульство Италии держит загранпаспорта россиян по 2,5 месяца
Пользователи Mail из Казани смогут обратиться з...
Новости Казани
20 часов назад

Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX