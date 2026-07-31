Экономика

УФАС потребовало от IRBIS за 15 дней снизить цены на бензин

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Татарстанское УФАС потребовало от сети АЗС IRBIS снизить цены на бензин и дизель в течение 15 дней. Ведомство увидело в работе компании признаки экономически необоснованных тарифов. Если заправки не отреагируют, антимонопольщики возбудят дело.

Совладелец сети Ринат Гаптельхаков объяснил: у IRBIS нет своего НПЗ, топливо приходится закупать на рынке. По его словам, биржевые объемы уходят, а отгрузки по прямым контрактам срываются. На одной из заправок IRBIS в Казани АИ-92 стоит 84,9 рубля, АИ-95 — 89,9, дизель — 79,9.

Конкуренты дешевле: на «Татнефти» АИ-92 — 63,13 рубля, АИ-95 — 67,28. Глава ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов считает, что проблема не в жадности, а в невозможности купить топливо по биржевым ценам. Частные АЗС вынуждены продавать бензин на 20 рублей дороже, чем сети с собственными НПЗ. Владелец IRBIS готов показать ФАС все расчеты и обжаловать предупреждение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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