Юань на Мосбирже достиг максимума с 12 февраля

17 августа на Московской бирже курс юаня достиг максимальной отметки с 12 февраля 2025 года. В ходе торгов пара CNY/RUB поднималась до 12,689.

К текущему моменту юань дорожает на 0,98% и торгуется на уровне 12,659. Восходящий тренд пары сохраняется, игнорируя перекупленность, отмечает главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Андрей Зацепин.

Слабость рубля он объясняет некоторым снижением поступления валютной выручки и инвестиционным спросом на доллары и юани со стороны инвесторов, разочаровавшихся в рынке акций. Он также предупреждает, что сложно сказать, где произойдет остановка, и открытие шортов по паре рискованно.