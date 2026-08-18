Экономика

Юань на Мосбирже достиг максимума с 12 февраля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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17 августа на Московской бирже курс юаня достиг максимальной отметки с 12 февраля 2025 года. В ходе торгов пара CNY/RUB поднималась до 12,689.

К текущему моменту юань дорожает на 0,98% и торгуется на уровне 12,659. Восходящий тренд пары сохраняется, игнорируя перекупленность, отмечает главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Андрей Зацепин.

Слабость рубля он объясняет некоторым снижением поступления валютной выручки и инвестиционным спросом на доллары и юани со стороны инвесторов, разочаровавшихся в рынке акций. Он также предупреждает, что сложно сказать, где произойдет остановка, и открытие шортов по паре рискованно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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