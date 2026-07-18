Экономика

Туристический налог принес Сочи 1 млрд рублей в 2025 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил, что в 2025 го...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Курортная столица России получила неожиданно высокий доход от туристического налога. В 2025 году при плановых 500 миллионах рублей город собрал 1,065 миллиарда. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Ставка налога в 2025 году составила 1% от стоимости проживания. За первый квартал город получил 217,1 миллиона рублей. Всего налог заплатили 418 средств размещения — отели, гостиницы и санатории.

С 2025 года туристический налог стал местным, регионы сами решают, вводить его или нет. В Сочи ставка будет расти: до 2% в 2026 году и до 3% в 2027-м. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки. Плательщиками признаны организации и физлица, сдающие жилье в аренду.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Прожила 117 счастливых лет, отказавшись от зелени: одно блюдо оставалось в ее меню всегда

Новости Казани

день назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

почему в доме заводятся клопы

Кулинария

20 часов назад

Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым

Кулинария

9 часов назад

Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется

замена масла в вариаторе ниссан мурано z50 в Москве

Кулинария

день назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Польза

день назад

Морковь начнёт расти как на дрожжах: простой июльский раствор преобразит грядки

Польза

день назад

Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь

Не у нас

день назад

В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации
Технологии
10 минут назад

Китай представил крупнейший грузовой дрон с взлётной массой 8 тонн

Китай представил крупнейший грузовой дрон eVTOL...

Польза

35 минут назад

Не оставляйте кусты без внимания после плодоношения: одна обрезка решит судьбу будущего урожая

Технологии

час назад

SpaceX предложила Пентагону свои серверы для ИИ

Кулинария

2 часа назад

Гостей от этого салата не оттащить: простой рецепт со свёклой покоряет с первой ложки

Новости Татарстана

2 часа назад

Фарид Абдулганиев может стать новым спикером Госсовета РТ
Минниханов встретился с участниками Летнего кам...
Новости Татарстана
11 минут назад

Минниханов встретился с участниками Летнего кампуса Президентской академии

Новости Татарстана

3 часа назад

В 79 сёлах Татарстана проведут скоростной интернет

Новости Татарстана

4 часа назад

Капремонт в Татарстане выполнен на 53%

Технологии

4 часа назад

Apple начала переговоры с Минюстом США об урегулировании антимонопольного иска
Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин
Гид по Казани
4 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин