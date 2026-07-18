Туристический налог принес Сочи 1 млрд рублей в 2025 году

Курортная столица России получила неожиданно высокий доход от туристического налога. В 2025 году при плановых 500 миллионах рублей город собрал 1,065 миллиарда. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Ставка налога в 2025 году составила 1% от стоимости проживания. За первый квартал город получил 217,1 миллиона рублей. Всего налог заплатили 418 средств размещения — отели, гостиницы и санатории.

С 2025 года туристический налог стал местным, регионы сами решают, вводить его или нет. В Сочи ставка будет расти: до 2% в 2026 году и до 3% в 2027-м. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки. Плательщиками признаны организации и физлица, сдающие жилье в аренду.