Три группы недвижимости потеряют в цене через 3-5 лет

Аналитики ожидают, что через 3–5 лет рынок недвижимости разделится на три категории: объекты с уже имеющимся ресурсом, объекты, где ресурс можно сформировать, и объекты, где наращивание ресурса экономически нецелесообразно. Последняя группа будет терять ликвидность и дешеветь.

Под ресурсом эксперты понимают совокупность характеристик, обеспечивающих актуальность объекта в долгосрочной перспективе. Для дата-центра это электроэнергия и надежность подключения, для склада — транспортная доступность, высота потолков и нагрузка на пол, для офиса — современная инженерия и близость к кадровым ресурсам, для торгового центра — стабильный трафик. Такое объяснение агентству «Прайм» дал предприниматель и инвестор Константин Конов.

Особенно заметно снижение спроса в офисном сегменте: в I квартале 2026 года в Москве он составил 190 тыс. кв. м, что на 54% ниже аналогичного периода прошлого года, по данным CMWP. Около 30% свободных площадей остаются невостребованными более года. На складском рынке, по данным CORE.XP, в Московском регионе ввели рекордные 475 тыс. кв. м, но спрос сократился на 23%.

Устаревшие офисы с высокой эксплуатационной нагрузкой и ограниченной мощностью теряют привлекательность. Арендаторы выбирают локации, реально повышающие эффективность бизнеса. В следующем рыночном цикле преимущество получат не самые новые или дешевые здания, а способные адаптироваться под меняющийся спрос, трансформировать функцию и генерировать новый денежный поток.