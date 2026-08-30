Экономика

ТПП предложила отложить эксперимент ФНС по обелению рынка персонала до ноября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила перенести запуск эксперимента ФНС по обелению отрасли предоставления персонала с 1 сентября на 1 ноября 2026 года, а также на первом этапе ограничить его Москвой и Московской областью. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ТПП Сергей Катырин.

По его словам, перенос связан с необходимостью доработать информационные системы, программное обеспечение, провести тендерные процедуры и пересмотреть договоры. Катырин подчеркнул, что два месяца — это время для запуска действительно работающей системы, а не попытка отсрочить обеление рынка.

Согласно приказу ФНС, эксперимент должен был начаться 1 сентября 2026 года и продлиться до сентября 2027 года. В нем примут участие 34 крупные компании розничной торговли и электронной коммерции. Цель — переход к превентивному взаимодействию, которое позволяет устранять налоговые риски, а не усиливать контроль.

ТПП ожидает, что эксперимент изменит структуру рынка: крупные прозрачные поставщики персонала укрепят позиции, а компании, минимизирующие налоги, потеряют пространство для работы. При этом палата опасается, что небольшие законопослушные компании могут быть вытеснены из-за высокой стоимости технической адаптации. Глава ТПП подчеркнул, что бизнесу нужны гибкие инструменты привлечения временного персонала.

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