Экономика

Товарооборот России и Японии в июле сократился на 7,44%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По итогам июля 2026 года объем торговли между Россией и Японией снизился на 7,44% относительно того же месяца 2025-го и составил 95,5 млрд иен (около $600,8 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных японского Минфина.

Импорт из РФ сократился на 27,4%, а экспорт из Японии в Россию вырос на 32,1%. Сжиженный природный газ остался главной статьей импорта — 36,1% от общего объема. В экспорте доминируют автомобили и комплектующие — 76,7%.

Поставки СПГ из России в Японию упали на 70,7%. Япония, как и ранее, не покупала российскую нефть из-за потолка цен, за исключением поставок с «Сахалина-2». Импорт угля снизился на 50,4%, железа и стали — вырос на 304,9%, медицинских изделий — на 100%, цветных металлов — на 91,1%.

Импорт морепродуктов уменьшился на 27,1%, овощей — на 18,6%, зерновых — вырос на 10,1%. Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в РФ на 39,9%, но сократила поставки запчастей и комплектующих на 12%. Поставки изделий из резины снизились на 49,8%, из пластика — выросли на 91,7%.

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