Торговый профицит Китая почти $1,2 трлн может обернуться мировым кризисом

По итогам 2025 года профицит торгового баланса КНР составил почти $1,2 трлн, а китайский экспорт рос втрое быстрее мировой торговли товарами. Как пишет Foreign Affairs (FA), модель развития, основанная на промышленности и экспорте, приближается к переломному моменту: мировой спрос может не поглотить растущие объёмы китайских товаров, что способно ударить по «китайской экспортной машине» и вызвать новый глобальный кризис.

На КНР приходится около 30% мирового промышленного производства; согласно докладу ООН 2024 года, к 2030 году этот показатель может вырасти до 45%. Примерно 60% прироста доли Китая на мировом рынке обрабатывающей промышленности обеспечили государственные субсидии, подсчитали в ОЭСР. При этом почти 30% китайских промышленных предприятий работают в убыток — до пандемии их доля составляла около 20%, а в самых быстрорастущих секторах достигает почти 34%.

О проблеме перепроизводства говорит и автопром: мощности КНР позволяют выпускать около 25 млн электромобилей и подключаемых гибридов в год при внутреннем спросе примерно в 12 млн, а всего страна способна производить около 55 млн автомобилей — примерно 60% мирового рынка. В 2025 году экспорт немецких товаров в Китай упал на 9,3%, а продажи немецких автомобилей с 2022 года сократились на 66%; китайский экспорт машин за это время более чем удвоился, и ЕС ввёл пошлины до 35,3% на электромобили из КНР.

В FA не исключают, что при росте торговых барьеров Китай столкнётся с внезапным дефицитом внешнего спроса, и предупреждают о глобальных последствиях такой «расплаты». Снижение спроса на сырьё способно ударить по Австралии, Бразилии, Чили и другим развивающимся странам: в 2012–2015 годах цены на медь падали более чем на 40%, на нефть — более чем на 60%, на железную руду — более чем на 70%. Авторы считают выходом перебалансировку экономики через рост внутреннего потребления и сокращение субсидий, но Пекин к этому пока не готов.