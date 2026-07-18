Топливо для севера будут закупать напрямую у нефтяников

Власти меняют схему поставок топлива для северного завоза. Теперь регионы заключат прямые контракты с нефтяными компаниями, минуя посредников. Вице-премьер Александр Новак поручил Минвостокразвития и Минэнерго подготовить «дорожную карту» с указанием объемов, сроков и точек поставок. В Минэнерго пояснили: прямой формат сокращает сроки и позволяет быстрее удовлетворять заявки с учетом логистики.

Идея не нова — ее обсуждали несколько лет. Сейчас топливо для севера закупают через конкурсы по 44-ФЗ и 223-ФЗ, после чего начинается многоэтапная доставка: по железной дороге до портов, затем морем, а в некоторые поселки — по рекам или зимникам. Цикл получается долгим. Прямые контракты призваны оптимизировать закупки и сократить число посредников.

Впрочем, на поставки этого года нововведение вряд ли повлияет: закупки на 2026 год уже завершены. Изменения затронут северный завоз 2027 года. Ежегодно на снабжение заполярных территорий выделяется 87 млрд рублей. В 2026 году планируется завезти более 3,9 млн тонн грузов, в основном топлива для котельных и дизельных электростанций.

Параллельно Новак провел совещание по текущему завозу, призвав компании соблюдать обязательства. Особое внимание — Якутии, Магаданской области, Чукотке и Красноярскому краю. В Якутии с начала навигации отгружено 413 тыс. тонн грузов (40,9% плана), доставлено 305,7 тыс. тонн (30,3%). Власти рассчитывают завершить завоз к 20 октября.

Значительная часть поставок (более 50%) идет водным транспортом. В этом году впервые единым морским оператором выступает «Росатом Арктика». Компания зафрахтовала флот, разработала маршруты и графики. На Чукотку уже отгружено 30% горюче-смазочных материалов, в Хабаровский край доставлено 29%, а в Якутии принято 100% нефтеналивных грузов. Оператор ежедневно координирует формирование партий и при необходимости корректирует рейсы, но это не влияет на плановые показатели.