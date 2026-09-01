Экономика

Топливный рынок станет предсказуемым после октябрьского заседания ЦБ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Банк России прогнозирует, что топливный рынок станет более предсказуемым к октябрю. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.

По его словам, ясность появится после октябрьского заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Сейчас делать выводы преждевременно, подчеркнул Тремасов.

31 августа вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС и не допустить дефицита топлива. На совещании отметили, что Минэнерго вместе с нефтяными компаниями продолжает работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов, а поставки горюче-смазочных материалов для аграриев находятся под усиленным контролем. Также было заявлено, что северные территории получают необходимые объемы бензина в установленные сроки.

Кроме того, правительство с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года разрешило временную продажу на заправках бензина и дизтоплива экологических классов К2–К5 («Евро-2»–«Евро-5»). АЗС продолжат предоставлять покупателям информацию об экологическом классе топлива.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Интересное в Казани

21 час назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

санопедстанция официальный сайт москва

Технологии

15 часов назад

Лесистый остров внезапно появился и исчез в водохранилище Уиллистон

Кулинария

день назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

установка двери в ванную в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Не у нас

день назад

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры

Технологии

день назад

В утечке Steam нашли следы Half-Life 2: Episode 3 и ранние сборки игр

Технологии

16 часов назад

Глобальный сбой ChatGPT: жалобы поступают из США и Европы
Новости Казани
18 минут назад

Культурное многообразие России станет темой Игр кочевников в Казани

Казань готовится к Всемирным играм кочевников. ...

Новости Татарстана

50 минут назад

В День знаний Рустам Минниханов пожелал татарстанцам успехов

Интересное в Казани

день назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

Новости Казани

час назад

Спасательную технику для борьбы со стихией впервые выставят в Казани

Технологии

2 часа назад

Xiaomi Pad 9 Pro Max в утечке: 13-дюймовый экран и новый чип XRING O3
В браузере ожили винтажные ИИ-программы 1970–19...
Технологии
2 часа назад

В браузере ожили винтажные ИИ-программы 1970–1990 годов

Кулинария

2 часа назад

Мягкие помидоры не выбрасываю: измельчаю и готовлю соус, который потом храню в холодильнике

Технологии

3 часа назад

SlashGear объяснил причину громоздких камер на смартфонах

Технологии

3 часа назад

Пользователи Samsung Galaxy S26 Ultra жалуются на красные точки в углах дисплеев
Эффектно и недорого: как казанцам собрать стиль...
Интересное в Казани
4 дня назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить