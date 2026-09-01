Топливный рынок станет предсказуемым после октябрьского заседания ЦБ

Банк России прогнозирует, что топливный рынок станет более предсказуемым к октябрю. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.

По его словам, ясность появится после октябрьского заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Сейчас делать выводы преждевременно, подчеркнул Тремасов.

31 августа вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС и не допустить дефицита топлива. На совещании отметили, что Минэнерго вместе с нефтяными компаниями продолжает работу по равномерному распределению топлива с учетом потребностей регионов, а поставки горюче-смазочных материалов для аграриев находятся под усиленным контролем. Также было заявлено, что северные территории получают необходимые объемы бензина в установленные сроки.

Кроме того, правительство с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года разрешило временную продажу на заправках бензина и дизтоплива экологических классов К2–К5 («Евро-2»–«Евро-5»). АЗС продолжат предоставлять покупателям информацию об экологическом классе топлива.