Токаревская птицефабрика на грани банкротства из-за долга в 57 млн

Токаревская птицефабрика в Тамбовской области оказалась на грани банкротства. Причина — долг в 57 миллионов рублей перед компанией «Анстелла трейдинг». Арбитражный суд уже зарегистрировал заявление о несостоятельности, дата заседания пока не назначена.

Деньги птицефабрика задолжала за поставку кормовой добавки — Руамин L-Лизин сульфат 70%. «Анстелла трейдинг» пошла в суд, выиграла дело, но ответчик так и не расплатился. Комментариев от самой птицефабрики на момент публикации не было.

Предприятие входит в группу «Ресурс» и считается одним из крупнейших производителей птицы в регионе. В 2025 году выручка составила 42,3 миллиарда рублей — на 2,1 миллиарда меньше, чем годом ранее. На фабрике работают больше 4,6 тысячи человек. Продукцию выпускают под брендами «Тамбовский бройлер», «Наша птичка» и «Природы частичка».

Долги у птицефабрики копятся не первый год. По данным системы «Спарк», в 2025 году против нее подали 119 исков на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. А за первую половину 2026-го — уже 141 иск на сумму более миллиарда.