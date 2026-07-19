Экономика

Tesla наращивает выпуск на заводе в Германии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Американский автопроизводитель Tesla планирует увеличить выпуск автомобилей на предприятии в Грюнхайде в Германии. Компания рассчитывает на рост спроса и выход на новые рынки, говорится в годовом отчете Tesla Manufacturing Brandenburg SE за 2025 год, сообщает Welt.

В документе отмечается, что в 2026 финансовом году немецкое подразделение ожидает заметного увеличения объемов производства и более высокой загрузки мощностей. Главным фактором роста компания считает спрос на спортивный внедорожник Model Y.

Сейчас завод в Грюнхайде поставляет автомобили более чем на 30 рынков. В планах Tesla — довести выпуск до 7500 машин в неделю. В пересчете на год это составляет около 375 тысяч автомобилей.

Компания также намерена расширять производство аккумуляторов. Ожидается, что развитие предприятия позволит создать 3500 дополнительных рабочих мест.

При этом Tesla указывает, что расширение будет зависеть от экономической ситуации. На прогнозы могут повлиять усиление геополитической напряженности и возможные перебои в цепочках поставок.

Немецкое подразделение Tesla завершило 2025 год с чистой прибылью 77,1 миллиона евро, или 88,2 миллиона долларов. Это на 20 миллионов евро больше, чем годом ранее, несмотря на сложную ситуацию на рынке.

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