Татарстанским аграриям дадут 3,1 млрд рублей на новую технику
В бюджете Татарстана на 2026 год заложили 3 миллиарда 79,4 миллиона рублей на субсидии для сельхозпроизводителей. Эти средства предназначены для приобретения новой сельскохозяйственной техники.
Деньги пойдут на обновление машинно-тракторного парка аграриев республики. По оценкам властей, такая поддержка повысит эффективность полевых работ и урожайность.
Субсидирование покупки техники — одна из мер государственной программы развития агропромышленного комплекса. Татарстан ежегодно выделяет значительные суммы на эти цели.
Конкретные правила получения субсидий и перечень техники, на которую распространяется поддержка, пока не утверждены. Ожидается, что порядок предоставления средств будет разработан до конца 2025 года.
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