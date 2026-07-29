Экономика

Татарстанским аграриям дадут 3,1 млрд рублей на новую технику

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В бюджете Татарстана на 2026 год заложили 3 миллиарда 79,4 миллиона рублей на субсидии для сельхозпроизводителей. Эти средства предназначены для приобретения новой сельскохозяйственной техники.

Деньги пойдут на обновление машинно-тракторного парка аграриев республики. По оценкам властей, такая поддержка повысит эффективность полевых работ и урожайность.

Субсидирование покупки техники — одна из мер государственной программы развития агропромышленного комплекса. Татарстан ежегодно выделяет значительные суммы на эти цели.

Конкретные правила получения субсидий и перечень техники, на которую распространяется поддержка, пока не утверждены. Ожидается, что порядок предоставления средств будет разработан до конца 2025 года.

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