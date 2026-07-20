Татарстан вошёл в десятку регионов с самым большим сокращением числа компаний

Татарстан оказался в списке регионов, где бизнес сжимается быстрее всего. За первые шесть месяцев 2026 года республика потеряла полторы тысячи коммерческих предприятий. По данным исследования FinExpertiza на основе сведений ФНС, закрылись 3,3 тысячи компаний, а открылись лишь 1,9 тысячи. Отрицательный баланс составил 1,4 тысячи юрлиц. По абсолютному сокращению корпоративного сектора Татарстан занял девятое место в России.

В целом по стране число ликвидаций превысило количество новых регистраций на 44 процента. Падение открытий стало рекордным с 2010 года. Больше всего предприятий исчезло в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Серьёзная убыль также зафиксирована в Свердловской и Новосибирской областях.

Ранее мы писали, что деловая активность бизнеса в Татарстане снижается второй год подряд. Компании и предприятия региона ожидают дальнейшего подорожания товаров и услуг.