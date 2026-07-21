Экономика

Татарстан вошел в число лидеров по проектам ФРП

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по количеству проектов, получивших финансирование от Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с директором ФРП Романом Петруцей итоги работы фонда. Выяснилось, что в 2025 году и первом полугодии 2026 года начали финансировать 330 новых проектов на 110 млрд рублей. А всего с 2015 года поддержано более 2,2 тыс. проектов на сумму свыше 730 млрд рублей.

Льготными займами фонда воспользовались более 1,5 тыс. предприятий в 80 регионах. Больше всего проектов — в Московской и Свердловской областях, Татарстане и Пермском крае. В республике активно работают и региональные фонды: в 2025 году они выдали предприятиям более 1 тыс. займов на 43 млрд рублей.

Благодаря ФРП в стране запущено более 1,2 тыс. производств. Юбилейным, 1200-м проектом стал завод «Автоприбор Искра» в Тольятти, получивший 567 млн рублей на выпуск автомобильных генераторов. При этом более 1 тыс. предприятий уже полностью расплатились с фондом, вернув 285 млрд рублей — эти деньги пошли на новые проекты.

Мишустин отметил, что ФРП помогает создавать современные производства и повышать производительность труда. Фонд участвует и в крупных проектах — например, финансирует завод «Уральские локомотивы», где делают высокоскоростной поезд для ВСМ.

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