Татарстан расширяет льготный лизинг для бизнеса...

В Татарстане малому и среднему бизнесу стало проще получить финансирование. Республиканская лизинговая компания (РЛК) и Гарантийный фонд обновили условия поддержки. Теперь предприниматели, которые провели IPO или выпустили цифровые финансовые активы (ЦФА), могут взять оборудование в лизинг по ставке 9,5% годовых на российскую технику и 11,5% — на импортную. Сумма — от 500 тысяч до 40 миллионов рублей, срок — до пяти лет. А если бизнесмену не хватает на аванс, Гарантийный фонд может выступить поручителем — тогда первоначальный взнос снижают до нуля. В этом году лимиты по основным продуктам увеличили вдвое. Как пояснила замминистра экономики Наталья Кондратова, такие меры должны мотивировать компании выходить на фондовый рынок и закрепить за Татарстаном статус инновационной площадки. Подробности — по телефону 8 (843) 524 90 90 или на сайте Минэкономики РТ.