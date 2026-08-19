Татарстан нашел способ нарастить экспорт в Китай при закрытии Черного моря

В октябре из Татарстана в Китай отправят восемь контейнерных составов с масличным льном — 15 тысяч тонн. Так республика обходит проблему с черноморскими портами, где сейчас неспокойно.

О планах рассказала Анна Смирнова, замруководителя отдела развития экспорта «Данлеко». По ее словам, Татарстану подфартило: есть терминал «Один пояс — один путь» в Тукаевском районе. Весной с него уже ушли четыре поезда с льном.

Китай закупает больше 70% российского льна, и Татарстан — среди лидеров по его выращиванию. Площади под лен в республике увеличили в 4,5 раза. Еще одна перспектива — свекловичный жом, остаток сахарного производства. В Китае его используют как корм, и он востребован.

Закрытые черноморские порты стали проблемой для многих экспортеров, но у Татарстана есть козырь — регистрация CIFER. Без нее нельзя поставлять продовольствие в Китай, а республика получила ее заблаговременно. «Раньше многие возили продукцию через Новороссийск без этой регистрации, теперь такие пути закрыты», — пояснила Смирнова.

Параллельно Татарстан наращивает технологический обмен с КНР. Республика активнее патентовала свои разработки — от нефтепереработки до удобрений. Эксперты говорят, что китайские технологии вышли на мировой уровень, и сотрудничество идет в обе стороны.