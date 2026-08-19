Экономика

Татарстан нашел способ нарастить экспорт в Китай при закрытии Черного моря

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В октябре из Татарстана в Китай отправят восемь контейнерных составов с масличным льном — 15 тысяч тонн. Так республика обходит проблему с черноморскими портами, где сейчас неспокойно.

О планах рассказала Анна Смирнова, замруководителя отдела развития экспорта «Данлеко». По ее словам, Татарстану подфартило: есть терминал «Один пояс — один путь» в Тукаевском районе. Весной с него уже ушли четыре поезда с льном.

Китай закупает больше 70% российского льна, и Татарстан — среди лидеров по его выращиванию. Площади под лен в республике увеличили в 4,5 раза. Еще одна перспектива — свекловичный жом, остаток сахарного производства. В Китае его используют как корм, и он востребован.

Закрытые черноморские порты стали проблемой для многих экспортеров, но у Татарстана есть козырь — регистрация CIFER. Без нее нельзя поставлять продовольствие в Китай, а республика получила ее заблаговременно. «Раньше многие возили продукцию через Новороссийск без этой регистрации, теперь такие пути закрыты», — пояснила Смирнова.

Параллельно Татарстан наращивает технологический обмен с КНР. Республика активнее патентовала свои разработки — от нефтепереработки до удобрений. Эксперты говорят, что китайские технологии вышли на мировой уровень, и сотрудничество идет в обе стороны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Интересное в Казани

20 часов назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

санэпидемстанция сергиев посад

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

диагностика трубопроводов в Москве

Не у нас

21 час назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Татарстана

час назад

Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

Новости России

18 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Технологии

час назад

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных

Кулинария

час назад

Сырники разваливаются ещё до сковороды из-за творога: как понять это до замешивания теста
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

2 часа назад

Жареную картошку солю только в конце: иначе румяной корочки можно не дождаться

Новости Казани

3 часа назад

Казань заключила партнерские соглашения с более чем 70 городами по всему миру

Новости Татарстана

4 часа назад

Восемь студентов из Татарстана отправятся в Китай изучать ИИ
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта