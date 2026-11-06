Экономика

Татарстан и Индонезия договорились о группе деловых кругов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто развитие торгово-экономических связей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны договорились сформировать группу деловых кругов Индонезии, которая займется налаживанием прямых контактов с партнерами из России. Минниханов подчеркнул, что республика придает большое значение сотрудничеству с Индонезией в рамках традиционно дружественных российско-индонезийских отношений, носящих характер стратегического партнерства.

Товарооборот между сторонами пока скромный: по итогам прошлого года он превысил 10 миллионов долларов, а в первом полугодии текущего года зафиксирован значительный рост — 20,4 миллиона долларов. В качестве перспективных направлений Минниханов назвал привлечение индонезийских инвестиций в экономические проекты республики. В Татарстане, по его словам, создана развитая инвестиционная и инновационная инфраструктура — особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промпарки, бизнес-инкубаторы и технополисы, где инвесторам предоставлены налоговые, таможенные и коммерческие преференции. Также он заявил о готовности поставлять в Индонезию широкий спектр промышленной продукции, производимой в Татарстане.

Хартарто отметил, что товарооборот между сторонами сегодня достаточно скромный, и выразил мнение, что Татарстан может стать воротами на российский рынок для индонезийских товаров. Министр выделил необходимость расширения промышленного сотрудничества: Индонезия заинтересована в судостроении, поскольку в стране запланирована большая президентская программа по обновлению рыболовных судов. Кроме того, он указал на интерес к авиационной промышленности — вертолетам, которые важны для связи между многочисленными островами Индонезии.

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