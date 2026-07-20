Тарифы ЖКХ в Татарстане с октября взлетят до 18,2%

В Татарстане утвердили новые тарифы на ЖКУ, которые вступят в силу с 1 октября 2026 года. Средний предельный индекс роста — 13,4%, но в некоторых муниципалитетах платежки «потяжелеют» сразу на 18,2%. Перенос индексации с июля на октябрь, который власти подавали как передышку для граждан, обернулся резким скачком цен.

Природный газ подорожает с 8,55 до 9,28 рубля за кубометр, электроэнергия — с 5,82 до 6,47 рубля за кВт·ч (в пределах первого диапазона до 3900 кВт·ч). Тарифы на воду, отопление и водоотведение единой цены не имеют — они рассчитываются для каждого города отдельно. Но общая тенденция очевидна: тепло подорожает примерно на 14%, а в крупных городах вроде Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска стоит ждать максимальных значений.

С 1 октября изменятся и тарифы на вывоз мусора. В западной зоне (Казань, оператор УК «ПЖКХ») — 131,51 рубля с человека в месяц, в восточной (Набережные Челны, «Гринта») — 135,13 рубля.

Экономисты бьют тревогу. Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев объясняет: перенос повышения на октябрь — это временное сглаживание статистики. На деле жителей ждет кумулятивный эффект: январское повышение из-за роста НДС плюс осенний скачок дадут рекордный за 16 лет годовой рост — от 13,4 до 18,2%. Пик придется на начало отопительного сезона, когда потребление ресурсов максимально. «Люди острее реагируют на резкий скачок в одной квитанции, чем на серию мелких прибавок», — отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Из-за трехмесячной задержки индексации ресурсоснабжающие организации столкнутся с кассовым разрывом. Их издержки растут, а тарифная выручка не поступает до октября. В масштабах экономики это создает инфляционные риски: весь сдерживаемый импульс перемещается на четвертый квартал, что может вытолкнуть годовую инфляцию далеко за текущие 6%. Банку России, вероятно, придется дольше сохранять высокую ключевую ставку, что замедлит восстановление фондового рынка и сделает кредиты для бизнеса дороже.

Власти Татарстана призывают не паниковать. Председатель Госкомитета по тарифам Ренат Гайнутдинов уверяет: за счет заморозки на первые девять месяцев среднегодовой рост не превысит 5,7%. Но реальный удар по бюджету татарстанцы ощутят в ноябре, когда получат первые обновленные квитанции. Чиновники объясняют рост необходимостью обновлять изношенную инфраструктуру (износ сетей — 70–80%) и федеральными факторами: повышением НДС до 22%, ростом оптовых цен на газ (9,6%) и электроэнергию (14,3%), а также увеличением фонда оплаты труда в ЖКХ из-за роста МРОТ.

Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Николай Атласов называет перенос индексации сугубо политическим решением — попыткой убрать раздражающий фактор на послевыборный период. Но план разрушен бензиновым кризисом, который уже ударил по кошелькам. Особое возмущение вызывает тарифная сетка: максимальный рост в 18,2% придется не на крупные города, а на сельскую местность, где обслуживать инфраструктуру дороже. Атласов прогнозирует: если октябрьское повышение пройдет спокойно, власти поймут, что тарифы можно повышать и дальше.