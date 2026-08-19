Экономика

Тайвань выделит $7,4 млрд на «ИИ-дивиденды» каждому жителю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Каждый житель Тайваня в следующем году получит разовую выплату в размере 10 000 тайваньских долларов ($314) — всего правительство направит на эти цели 235,7 млрд тайваньских долларов ($7,4 млрд). Средства, названные «дивидендами от ИИ», заложены в бюджет на фоне неожиданно сильного экономического роста, сообщает Taipei Times.

Экономика Тайваня в первом полугодии выросла на 14,15% — максимум за полвека для этого периода, отмечает президент Уильям Лай. Двузначные темпы сохраняются третий квартал подряд, а годовой прогноз улучшен с 9,64% до 11,05%, что станет самым высоким показателем за 39 лет.

Такой подъём обеспечили цепочки поставок в полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслях: глобальный спрос на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы увеличил заказы, экспорт и инвестиции. Из-за пересмотра прогноза доходы центрального правительства на следующий год повышены до 3,9266 трлн тайваньских долларов, при этом расходы останутся сбалансированными без чистых заимствований.

Выплату каждому гражданину в размере 10 000 тайваньских долларов перечислят до китайского Нового года, если бюджет на следующий год пройдёт третье чтение в парламенте до конца текущего года. Президент подчеркнул, что правительство обязано воспользоваться возможностями, которые открывает стремительное развитие индустрии ИИ и технологический экспорт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Интересное в Казани

20 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

уничтожить борщевик самостоятельно как

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

сколько стоит установить видеонаблюдение в Москве

Не у нас

21 час назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Технологии

42 секунды назад

YouTube будет засчитывать просмотры сразу после запуска видео

Новости России

18 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Новости Татарстана

час назад

Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

Технологии

час назад

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

час назад

Сырники разваливаются ещё до сковороды из-за творога: как понять это до замешивания теста

Кулинария

2 часа назад

Жареную картошку солю только в конце: иначе румяной корочки можно не дождаться

Новости Казани

3 часа назад

Казань заключила партнерские соглашения с более чем 70 городами по всему миру
Вторичный рынок все увереннее конкурирует с пе...
Новости России
6 дней назад

Вторичный рынок все увереннее конкурирует с первичным – исследование Домклик и Центра финансовой аналитики