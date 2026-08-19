Тайвань выделит $7,4 млрд на «ИИ-дивиденды» каждому жителю

Каждый житель Тайваня в следующем году получит разовую выплату в размере 10 000 тайваньских долларов ($314) — всего правительство направит на эти цели 235,7 млрд тайваньских долларов ($7,4 млрд). Средства, названные «дивидендами от ИИ», заложены в бюджет на фоне неожиданно сильного экономического роста, сообщает Taipei Times.

Экономика Тайваня в первом полугодии выросла на 14,15% — максимум за полвека для этого периода, отмечает президент Уильям Лай. Двузначные темпы сохраняются третий квартал подряд, а годовой прогноз улучшен с 9,64% до 11,05%, что станет самым высоким показателем за 39 лет.

Такой подъём обеспечили цепочки поставок в полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслях: глобальный спрос на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы увеличил заказы, экспорт и инвестиции. Из-за пересмотра прогноза доходы центрального правительства на следующий год повышены до 3,9266 трлн тайваньских долларов, при этом расходы останутся сбалансированными без чистых заимствований.

Выплату каждому гражданину в размере 10 000 тайваньских долларов перечислят до китайского Нового года, если бюджет на следующий год пройдёт третье чтение в парламенте до конца текущего года. Президент подчеркнул, что правительство обязано воспользоваться возможностями, которые открывает стремительное развитие индустрии ИИ и технологический экспорт.