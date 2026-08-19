Экономика

Свыше 180 компаний подтвердили участие в выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На международной выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия» в этом году будет рекордное число участников — свои заявки подтвердили свыше 180 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая. Впервые к ним присоединились иранские предприятия.

Число стендов вырастет на 15%, рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов. Первый замгендиректора «Казань Экспо» Игорь Астафьев добавил: несмотря на сложности в международной повестке, иностранные партнеры активно включились в деловую программу.

Выставка пройдет 26–28 августа в «Казань Экспо» и станет частью Татарстанского нефтегазохимического форума. Первые два дня отведут деловой программе, третий — молодежным мероприятиям. В афише — международные и всероссийские конференции, десять круглых столов, дни поставщика. Впервые организуют технологический день СИБУРа и «Татнефти».

Год назад выставка собрала около 200 компаний из 20 регионов и зарубежных стран. Тогда участники заключили 12 контрактов. Теперь организаторы ожидают еще более масштабное событие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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