Свыше 180 компаний подтвердили участие в выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия»

На международной выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия» в этом году будет рекордное число участников — свои заявки подтвердили свыше 180 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая. Впервые к ним присоединились иранские предприятия.

Число стендов вырастет на 15%, рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов. Первый замгендиректора «Казань Экспо» Игорь Астафьев добавил: несмотря на сложности в международной повестке, иностранные партнеры активно включились в деловую программу.

Выставка пройдет 26–28 августа в «Казань Экспо» и станет частью Татарстанского нефтегазохимического форума. Первые два дня отведут деловой программе, третий — молодежным мероприятиям. В афише — международные и всероссийские конференции, десять круглых столов, дни поставщика. Впервые организуют технологический день СИБУРа и «Татнефти».

Год назад выставка собрала около 200 компаний из 20 регионов и зарубежных стран. Тогда участники заключили 12 контрактов. Теперь организаторы ожидают еще более масштабное событие.